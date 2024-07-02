Во время судового процеса судья Лилия Грипич признала курсанта виновным в ч. 5 ст. 407 УК и назначила ему 5 лет лишения свободы.

Курсант ВСУ был осужден Костопольским районным судом за самовольное уход от воинской части. Он отправился домой без ведома военного руководства и в течение шести месяцев находился там по собственному усмотрению. Об этом говорится в приговоре суда.

Курсант ВСУ Богдан, по приговору суда, утром 3 октября 2023 самовольно покинул воинскую часть и вернулся домой, где проживал в течение шести месяцев до того, как его 26 апреля 2024 задержали правоохранители.

В суде военный признал свою вину и выразил раскаяние. Он выразил желание продолжать военную службу. Мужчина является уроженцем пгт Заречное Ровенской области, холост, ранее судим не был.

Судья Лилия Грипич признала курсанта виновным в ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части военнослужащим, а также неявка его вовремя на службу без уважительных причин на более трех суток в условиях военного положения) и назначила 5 лет лишения свободы. Решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что на фоне усиления мобилизации в Украине предприниматели обязаны сообщать ТЦК об отказе работника от повестки и его увольнении.

В первую очередь предприниматели обязаны информировать ТЦК об увольнении или принятии на работу лиц из числа призывников, военнообязанных и резервистов. На это дается всего 7 дней.

Источник: ZAXID.NET

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