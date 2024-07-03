Звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко на своей странице в Instagram показала, как приготовить самую вкусную молодую картошку с лисичками.

В этом блюде нет граммовки, все зависит от размера вашей сковороды. Нам понадобится молодая картошка и лисички – в сыром виде они должны быть в равной пропорции. Также берем любимую зелень, одну луковицу и молодой чеснок по вкусу.

"Если вы хотите, чтобы картошка была поджарена со всех сторон и хрустящая, тогда не нужно делать полную с горой сковороду картофеля, она должна просто покрыть плотно дно. Вот мы и раскрыли секрет молодой картошки", – пояснила звезда "Мастер Шеф".

Кроме того, молодой картофель для жарки не нужно чистить, а только хорошо вымыть.

Грибы хорошо промываем и жарим на разогретой сковороде с подсолнечным и сливочным маслом до испарения жидкости. После этого добавляем мелко нарезанный чеснок и жарим еще минуту. В конце добавляем соль, специи, перемешиваем и убираем лисички из сковороды.

Молодой картофель среднего размера "Мастер Шеф" Алена Московченко разрезает на четыре части. На ту же сковороду, где жарились лисички, доливаем еще немного масла и обжариваем картошку.

"Молодую картошку никогда не перемешиваю лопаткой или другими устройствами. Накройте сковороду крышкой и, резкими движениями к себе и вперед, перемешивайте картофель. Это поможет избежать превращения его в кашу", – советует звезда "Мастер Шеф".

Когда картофель зажарится со всех сторон, добавляем нарезанный лук и жарим несколько минут до румяности. Также на этом этапе можно добавить к картофелю еще кусочек сливочного масла.

Когда картошка и лук готовы, "Мастер Шеф" Алена Московченко возвращает в сковороду обжаренные лисички, перемешивает, добавляет мелко нарезанную зелень – и можно наслаждаться.

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