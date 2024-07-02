"Мадьяр" считает, что качественно улучшить проблему нехватки личного состава в армии, загоняя туда силой, вряд ли удастся.

В Украине нужно полностью менять систему и подход к мобилизации, ведь сейчас она провальна. Об этом сказал командир 28-й Отдельной механизированной бригады Роберт "Мадьяр" Бровди в интервью "Армия TV" .

Он отметил, что Украине необходимо иметь эффективную мобилизационную систему, которая обеспечивает будущим рекрутам получение профессиональной подготовки и их назначение в подразделение специального назначения, где они смогут применять полученные навыки на том оборудовании, на котором учились.

"Мадьяр" выразил мнение, что эффективная мобилизация позволяет "мобилизовать" всех тех, кто в течение 2,5 лет не успел вступить в состав Вооруженных сил.

"Их совесть мучает или обстоятельства - бегающие ТЦКашники с повестками, или невозможность выезда за границу, или достижение возраста призывного и заставляющего покрутить головой и изучить вопросы и попытаться найти себе применение в войске по уровню собственных знаний и компетенции. А не, как сейчас под совок загребания всех в учебные центры, а затем закрытие ими дыр нехватки личного состава в подразделениях", - подчеркнул "Мадяр".

Он пояснил, что компетентная мобилизация гарантирует предстоящему рекруту использование его в военной службе в соответствии с его профессиональной подготовкой после прохождения базовой военной подготовки. Также отмечено, что рекрут будет привлечен в подразделение специального назначения, где он сможет применять знания, полученные во время учебы.

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