Крабовые палочки, как известно, это обработанное мясо свежей рыбы, из которой извлекли кости, жиры и все лишнее.
Готовят из крабовых палочек и разнообразные закуски, как холодные так и горячие, и начинки к другим блюдам и, конечно, салаты. Одним из самых популярных является крабовый салат с добавлением кукурузы, вареных яиц.
Также в «Крабовый» добавляют пекинскую капусту, свежие огурцы, зеленый лук, консервированный ананас.
Как небанально приготовить крабовый салат
Еще один вкусный вариант крабового салата – с морковью по-корейски. Итак, понадобятся такие ингредиенты: крабовые палочки, зелень, морковь по-корейски, лист салата, огурец – 1 шт, консервированная кукуруза – 2 ст.л, сметана – 1 ст. ложка, майонез – тоже одна столовая ложка.
Готовить такой крабовый салат невероятно просто и быстро. Крабовые палочки, салат и огурец нужно просто нарезать. Также нарезаем зелень. Добавляем морковь по-корейски, кукурузу, сметану, майонез, а также соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
Как небанально приготовить крабовый салат
Вот и все, оригинальный салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски можно подавать на стол!
Отметим, что выбирая крабовые палочки, необходимо обращать внимание на их состав. Их главный ингредиент – это сурими и обычно это 35-50% веса продукта.
Также к крабовым палочкам добавляют воду, крахмал, соль, яичный белок и желток.
Для улучшения вкуса и внешнего вида крабовые палочки ароматизируют приправами и добавляют красители.
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