Если есть желание приготовить любимый крабовый салат, но хочется новых вкусов, предлагаем этот рецепт, который, возможно, станет хитом вашего стола.

Крабовые палочки, как известно, это обработанное мясо свежей рыбы, из которой извлекли кости, жиры и все лишнее.

Готовят из крабовых палочек и разнообразные закуски, как холодные так и горячие, и начинки к другим блюдам и, конечно, салаты. Одним из самых популярных является крабовый салат с добавлением кукурузы, вареных яиц.

Также в «Крабовый» добавляют пекинскую капусту, свежие огурцы, зеленый лук, консервированный ананас.

Как небанально приготовить крабовый салат

Еще один вкусный вариант крабового салата – с морковью по-корейски. Итак, понадобятся такие ингредиенты: крабовые палочки, зелень, морковь по-корейски, лист салата, огурец – 1 шт, консервированная кукуруза – 2 ст.л, сметана – 1 ст. ложка, майонез – тоже одна столовая ложка.

Готовить такой крабовый салат невероятно просто и быстро. Крабовые палочки, салат и огурец нужно просто нарезать. Также нарезаем зелень. Добавляем морковь по-корейски, кукурузу, сметану, майонез, а также соль и перец по вкусу. Все перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.

Как небанально приготовить крабовый салат

Вот и все, оригинальный салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски можно подавать на стол!

Отметим, что выбирая крабовые палочки, необходимо обращать внимание на их состав. Их главный ингредиент – это сурими и обычно это 35-50% веса продукта.

Также к крабовым палочкам добавляют воду, крахмал, соль, яичный белок и желток.

Для улучшения вкуса и внешнего вида крабовые палочки ароматизируют приправами и добавляют красители.

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