Во время обысков на местах работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников были обнаружены большие суммы наличных, вероятно, полученных путем коррупции.

Служба безопасности Украины раскрыла случаи коррупции, связанные с бывшим руководителем Западного межрегионального управления Министерства юстиции. При содействии высокопоставленных должностных лиц Министерства юстиции была приостановлена ​​коррупционная схема в этом управлении, которое осуществляет руководство государственной правовой политикой в ​​семи областях на западе Украины.

Об этом сообщили в СБУ .

В результате расследования служба безопасности Украины обнаружила, что бывший руководитель межобластной структуры Министерства юстиции организовал коррупционную схему, которая предусматривала получение взяток за незаконное закрытие исполнительных производств против должников.

Все участники этой схемы, в том числе руководитель и его подчиненные, были уволены с должностей. На момент обнаружения преступления сотрудниками СБУ он занимал должность руководителя учреждения. Чиновники управления Министерства юстиции предоставляли неправомерные выгоды должникам, чтобы закрыть исполнительные производства без уплаты установленных судом платежей.

В ходе расследования было установлено, что организатор коррупционной схемы привлек жителя Ивано-Франковска в качестве посредника для передачи средств. После этого фигуранты распределяли взятые взятки между собой, закрывая исполнительные производства под видом полного погашения долга.

Во время обысков на местах работы, проживания и в транспортных средствах злоумышленников были обнаружены крупные суммы наличных, вероятно полученных путем преступных действий, материалы исполнительных производств, в которых участники были привлечены к сделке, а также мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Эксначальнику Западного межрегионального управления Минюста доложено о подозрении ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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