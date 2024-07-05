Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк рассказала, что не любит рис, поэтому приготовила фаршированные перцы с перловкой – получилось дешевле, чем обычно, и очень вкусно.

Кроме того, для вкуса "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк добавила в начинку консервированной кукурузы – и получилось еще вкуснее.

Для приготовления фаршированных перцев звезда "Мастер Шеф" взяла:

перец Белозерка – 12 шт.

кукуруза консервированная – 250 г

перловая крупа – 100 г

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт

томатная паста - 100 г

мука – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

соль, перец, сахар – по вкусу

зелень (петрушка)

растительное масло для жарки

Перловую крупу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк промывает, заливает кипятком и оставляет набухать на 20 минут, а затем сливает воду.

Куриное филе и лук нарезаем произвольными кусками и пропускаем через мясорубку. Смешиваем фарш с луком, перловкой, добавляем кукурузу, нарезанную петрушку, солим, перчим и перемешиваем до однородности.

Из перцев вырезаем хвостики, но не выбрасываем их, ими потом будут накрываться перцы. Удаляем из перцев сердцевину, плотно наполняем их фаршем и накрываем хвостиками.

Прямо в кастрюле "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк разогревает растительное масло, обжаривает на нем томатную пасту, добавляет немного сахара, соли, муку и жарит эту смесь еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Затем заливаем холодной водой, доводим до кипения, добавляем сметану и при необходимости еще подсаливаем.

В кастрюлю с соусом плотно ставим перцы и готовим на малом огне примерно 35-40 минут до мягкости – и фаршированные перцы готовы.

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