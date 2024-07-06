Придать свежий вкус любимому крабовому салату помогут молодая капуста и огурцы.
«Летний крабовый салат. Обязательно сохраняйте…», - рассказала блогер из Винницы Кристина.
Готовить такой летний салат с крабовыми палочками так же быстро и просто, как и все остальные варианты этого блюда.
Летний рецепт крабового салата.
А ингредиенты нужны: крабовые палочки, молодая капуста, твердый сыр, огурец, кукуруза, майонез, соль и перец по вкусу. Также по желанию можно добавить зелень.
Все ингредиенты кулинар нарезала соломкой.
«Очень хорошо так выглядит», - отметила Кристина, показывая, какой аппетитный на вид получился крабовый салат по этому рецепту.
Летний рецепт крабового салата.
В комментариях подписчики на страницу блогера признаются, что очень любят сочетание таких продуктов и подчеркивают, что "на лето то, что нужно".
«Вкусный, легкий салатик, это то, что нужно летом. Выглядит аппетитно и вкусно»,
«Выглядит просто супер. Рецептик сохраню себе»,
«Какая вкуснятина!».
Напомним, что в крабовый салат, например, в ожидании гостей, можно добавить консервированный ананас.
Летний рецепт крабового салата.
А для лёгкого вкуса вместо молодой капусты можно использовать пекинскую капусту.
Многие также любят крабовые салаты заправлять майонезно-сметанным соусом.
А добиться непревзойденного вкуса можно благодаря морепродукту с содеражнием мяса краба.
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