Этот рецепт крабового салата отличается от других своим ярким цветом и легким вкусом, а все благодаря нескольким бюджетным ингредиентам.

Придать свежий вкус любимому крабовому салату помогут молодая капуста и огурцы.

«Летний крабовый салат. Обязательно сохраняйте…», - рассказала блогер из Винницы Кристина.

Готовить такой летний салат с крабовыми палочками так же быстро и просто, как и все остальные варианты этого блюда.

Летний рецепт крабового салата.

А ингредиенты нужны: крабовые палочки, молодая капуста, твердый сыр, огурец, кукуруза, майонез, соль и перец по вкусу. Также по желанию можно добавить зелень.

Все ингредиенты кулинар нарезала соломкой.

«Очень хорошо так выглядит», - отметила Кристина, показывая, какой аппетитный на вид получился крабовый салат по этому рецепту.

Летний рецепт крабового салата.

В комментариях подписчики на страницу блогера признаются, что очень любят сочетание таких продуктов и подчеркивают, что "на лето то, что нужно".

«Вкусный, легкий салатик, это то, что нужно летом. Выглядит аппетитно и вкусно»,

«Выглядит просто супер. Рецептик сохраню себе»,

«Какая вкуснятина!».

Напомним, что в крабовый салат, например, в ожидании гостей, можно добавить консервированный ананас.

Летний рецепт крабового салата.

А для лёгкого вкуса вместо молодой капусты можно использовать пекинскую капусту.

Многие также любят крабовые салаты заправлять майонезно-сметанным соусом.

А добиться непревзойденного вкуса можно благодаря морепродукту с содеражнием мяса краба.

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