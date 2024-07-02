С июля 2024 года в Украине вводится ряд изменений - истекает срок обновления военно-учетных данных, заработают новые тарифы на электроэнергию, пересчитают пенсии и не все.

В июле украинцев ждет ряд изменений — от пенсий для украинцев до помощи беженцам. Стало известно, какие изменения ждут украинцев в июле, названы все нововведения.

Пенсия . В июле некоторые украинские пенсионеры могут потерять право на выплаты из-за пропущенного обязательного прохождения идентификации. Эту информацию предоставили в Пенсионном фонде Украины.

Особое внимание обратили на пенсионеров-переселенцев, получивших статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года. Они обязаны успешно пройти идентификацию в подтверждение своего права на получение пенсионных выплат. Эта мера необходима для обеспечения уверенности Пенсионного фонда в том, что средства доставляются только законным получателям.

Если пенсионер не успел пройти идентификацию, то его пенсионные выплаты были прекращены. Однако их можно восстановить, пройдя необходимую процедуру идентификации.

Мобилизация . До 16 июля все военнообязанные мужчины и женщины должны обновить свои военно-учетные данные. Это можно сделать в территориальном центре комплексирования и социальной поддержки, в электронном кабинете приложения Резерв+ или в ЦНАПе. Исключения касаются только тех, кто признан непригодным и исключен из учета, а также тех, кто уже обновил данные и имеет соответствующий военно-учетный документ.

Выплаты для ВПЛ. В июле будут продолжаться выплаты пособий ВПЛ, которым помощь назначена автоматически, или тем, кто подал заявку на продление выплат.

С начала марта 2024 помощь автоматически продлили на еще 6 месяцев для тех ВПЛ, которые получали ее в прошлом или ранее. Это решение было принято с учетом различных категорий, первоочередной была переназначена для лиц, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, имеют низкие или отсутствуют доходы.

Некоторые ВПЛ получили помощь автоматически, а другие должны подать заявления в социальные службы или ЦНАПы для продолжения выплат.

Тариф на свет. С 1 июня правительство повысило тарифы на электроэнергию, и уже в июле украинцы получат новые платежки. В частности, единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт-ч, что почти вдвое больше, чем до удорожания.

Больше украинского языка. Согласно информации, размещенной на сайте Уполномоченного по защите государственного языка, начиная с 16 июля все печатные медиа в Украине, включая местные издания, будут обязаны иметь версии своих материалов в государственном языке.

Последние новости Украины:

Напомним, выплаты для пенсионеров с недостаточным стажем готовятся важные изменения.

Как писала Politeka, рост новых пенсий искусственно подтормаживают.

Также Politeka сообщала, размер пенсии можно увеличить более чем на 50%.