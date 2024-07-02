При этом заявители на денежную помощь не должны были получать ее от других организаций.

Стартовала регистрация на получение 10 800 гривен украинцами. Международная организация объявила о начале регистрации на получение нового пособия. Стало известно, куда обращаться за денежной помощью.

Так, благотворительный фонд "Право на защиту" объявил об открытии регистрации для жителей Запорожья, желающих получить новую денежную помощь. Выплаты производятся при поддержке УВБК ООН.

Получить финансовую помощь в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев (всего 10 800 гривен) могут:

внутренне перемещенные лица, переехавшие в другую местность Украины на протяжении последних шести месяцев;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после принудительного перемещения через военные события с 24 февраля 2022 года.

При этом аппликанты на финансовую помощь не должны были получать ее от других организаций, доход семьи должен быть менее 5400 гривен в месяц на каждого человека, а также необходимо попадать хотя бы под одну из следующих категорий уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отца, или мать) с одной или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания и т.п.);

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Для регистрации на получение пособия требуется:

заполнить регистрационную форму по ссылке;

зарегистрироваться по телефону: 38 063-182-68-96 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00).

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