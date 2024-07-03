Окрошка – популярный холодный суп, но нравится она далеко не всем, и вместо нее победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует попробовать новое блюдо.

Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина предложила оригинальный вариант испанского холодного супа гаспачо, готовящегося на основе томатов.

Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить гаспачо с персиком – и это нереально вкусно. Из простых ингредиентов получается вкусное, оригинальное и полезное блюдо, которое поможет освежиться в жару.

Для приготовления персикового гаспачо "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

персики - 300 г

томаты – 300 г

болгарский перец – 100 г

вода - 50 мл

сахар – 15 г

сок лимона – 10 г

хлеб ~ 30 г

уксус (винный) – 0,5 ст.л.

оливковое масло – 1,5 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Персики "Мастер Шеф" Валерия Матрохина чистит от кожуры и косточек, нарезает на кусочки, добавляет воду, сахар, лимонный сок и проваривает 5 минут.

С томатов и перца по желанию снимаем шкурку, но это не обязательно. В чаше блендера смешиваем персики, помидоры, перец, хлеб, добавляем оливковое масло, соль, перец и перебиваем до однородности. Готовому гаспачо даем охладиться в холодильнике.

Если у вас не очень мощный блендер, и вы хотите максимально нежной консистенции, то пропускаем гаспачо через сито, но "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что любит, когда остается текстура.

К гаспачо готовим сальсу: мелкими кубиками нарезаем болгарский перец, персик, добавляем немного базилика, соль и перец.

В тарелку наливаем гаспачо, сверху по центру выкладываем сальсу и немного поливаем блюдо оливковым маслом. По желанию можно добавить страчателлу или буррату, а также обязательно подаем гаспачо с кусочком поджаренного хлеба.

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