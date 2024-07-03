Победительница "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина предложила оригинальный вариант испанского холодного супа гаспачо, готовящегося на основе томатов.
Звезда "Мастер Шеф" решила приготовить гаспачо с персиком – и это нереально вкусно. Из простых ингредиентов получается вкусное, оригинальное и полезное блюдо, которое поможет освежиться в жару.
Для приготовления персикового гаспачо "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- персики - 300 г
- томаты – 300 г
- болгарский перец – 100 г
- вода - 50 мл
- сахар – 15 г
- сок лимона – 10 г
- хлеб ~ 30 г
- уксус (винный) – 0,5 ст.л.
- оливковое масло – 1,5 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Персики "Мастер Шеф" Валерия Матрохина чистит от кожуры и косточек, нарезает на кусочки, добавляет воду, сахар, лимонный сок и проваривает 5 минут.
С томатов и перца по желанию снимаем шкурку, но это не обязательно. В чаше блендера смешиваем персики, помидоры, перец, хлеб, добавляем оливковое масло, соль, перец и перебиваем до однородности. Готовому гаспачо даем охладиться в холодильнике.
Если у вас не очень мощный блендер, и вы хотите максимально нежной консистенции, то пропускаем гаспачо через сито, но "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что любит, когда остается текстура.
К гаспачо готовим сальсу: мелкими кубиками нарезаем болгарский перец, персик, добавляем немного базилика, соль и перец.
В тарелку наливаем гаспачо, сверху по центру выкладываем сальсу и немного поливаем блюдо оливковым маслом. По желанию можно добавить страчателлу или буррату, а также обязательно подаем гаспачо с кусочком поджаренного хлеба.
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