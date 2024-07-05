Вместо омлета, сырников или овсянки попробуйте приготовить на завтрак вкуснейший салат с куриным филе по рецепту украинского ресторатора Саввы Либкина.

Известный одесский ресторатор Савелий Либкин предложил рецепт салата из куриного филе, который готовится за 4-5 минут и является идеальным вариантом завтрака.

Этот салат не только вкусный, но и полезный и сбалансированный, в нем правильно сочетались белок, клетчатка и полезные жиры.

"Такой салат я стандартно готовлю утром. Это у меня занимает до пяти минут, если есть с вечера отварное куриное филе", – рассказал ресторатор.

Для приготовления салата нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриное филе - 160 г (в готовом виде)

перец чили – 0,5 шт.

листовой зеленый салат или руккола – 50 г

соль и молотый перец – по вкусу

авокадо (среднего размера) – 1 шт.

оливковое масло – примерно 3 ст.л.

сок половинки лайма

зеленый лук молодой - 6 перьев

Куриное филе ресторатор советует готовить на пару, и лучше это делать вечером, а утром уже нарезать в салат. Все очень просто: кладем куриное филе на дуршлаг, ставим над кастрюлей с кипящей водой, накрываем крышкой – и через 22 минуты у нас готово нежное и сочное мясо.

Авокадо чистим и нарезаем кубиками, куриное филе – также кубиками. Мелко нарезаем зелёный лук и перец чили.

В миске смешиваем авокадо, курицу, листья салата, зеленый лук, острый перец, добавляем соль и молотый перец по вкусу, заправляем салат оливковым маслом и соком лайма – и наш завтрак готов.

Этот салат также удобно брать в качестве перекуса в дорогу, сложив его в контейнер. Ресторатор добавил, что даже летом его можно перевозить и хранить до шести часов без холодильника.

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