Фудблогерка и автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина показала, как просто и быстро приготовить вкусные деруны с грибным соусом.
"Чтобы картофельная масса не темнела, нужно добавить в нее тертый лук или пару ложек сметаны", – объяснила кулинар.
Для дерунов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- 1 луковица или 2 ложки сметаны
- соль, перец, свежий или сушеный чеснок – по вкусу
Для грибного соуса берем:
- грибы – 500 г
- лук – 1 шт.
- сливки – 300 г
- растительное масло для жарки
- кусочек сливочного масла
- соль, перец, лавровый лист, мускатный орех
Сначала приготовим грибной соус. Грибы нарезаем на мелкие кубики и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности. После этого добавляем соль и перец.
Лук также нарезаем мелкими кубиками, выкладываем в сковороду к грибам, добавляем кусочек сливочного масла и обжариваем до мягкости лука.
Далее вливаем сливки, добавляем соль, молотый черный перец, лавровый лист и щепотку мускатного ореха. Готовим все вместе еще примерно 10 минут, чтобы соус стал густеть.
Картофель для дерунов натираем на самой мелкой терке. Добавляем к картофелю или тертый лук или сметану, также добавляем соль, перец, сухой или тертый свежий чеснок и перемешиваем.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла жарим драники, выкладывая картофельную массу ложкой. Готовим до румяной корочки с обеих сторон и подаем горячие деруны с грибным соусом.
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