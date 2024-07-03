По этому рецепту шашлык всегда получается очень вкусным. Главное – это маринад, а готовить мясо можно как дома в духовке, так и на природе на мангале.
"Здесь вся фишка в очень вкусном пивном маринаде", - советует авторка кулинарного блога Anny Cooking.
Для маринада на 1 кг мяса (лучше брать свиной ошеек, но подойдет и куриное филе) нам понадобятся следующие ингредиенты:
- пиво - 300 г
- растительное масло – 3 ст.л.
- чеснок – 2 зуб.
- лук - 1 большой
- соевый соус – 50 г
- смесь специй к мясу (или по 1 ч.л. соли, копченой паприки, сухой аджики + немного карри)
Кроме того, нам понадобится 1 ст.л. меда и немного соуса терияки для смазывания шашлыка.
На этот раз блогерка готовила шашлык дома и дополнительно решила запечь картофель, кабачок и грибы, поместив их снизу под мясом.
Мясо нарезаем на кусочки, добавляем лук, нарезанный полукольцами, тертый чеснок, растительное масло, соевый соус, специи, заливаем пивом и перемешиваем. Оставляем мясо мариноваться от трех часов и до суток.
"Если вы, как и я, будете готовить шашлык в духовке - картофель предварительно отварите 10 мин от закипания и тогда выложите в форму - сбрызните его маслом и добавьте овощи", - объяснила кулинар.
Деревянные шпажки нужно предварительно замочить на час в воде, чтобы они не горели при запекании.
Нанизываем кусочки мяса на шпажки и выкладываем сверху на овощи. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку с конвекцией примерно на 30 минут. Один раз переворачиваем шашлык, смазываем его медом с соусом терияки и допекаем еще 5-6 минут.
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