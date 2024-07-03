Этот рецепт маринада универсальный, он подойдет к любому мясу, придаст невероятный вкус и аромат, а готовить шашлык можно хоть дома, хоть на природе.

По этому рецепту шашлык всегда получается очень вкусным. Главное – это маринад, а готовить мясо можно как дома в духовке, так и на природе на мангале.

"Здесь вся фишка в очень вкусном пивном маринаде", - советует авторка кулинарного блога Anny Cooking.

Для маринада на 1 кг мяса (лучше брать свиной ошеек, но подойдет и куриное филе) нам понадобятся следующие ингредиенты:

пиво - 300 г

растительное масло – 3 ст.л.

чеснок – 2 зуб.

лук - 1 большой

соевый соус – 50 г

смесь специй к мясу (или по 1 ч.л. соли, копченой паприки, сухой аджики + немного карри)

Кроме того, нам понадобится 1 ст.л. меда и немного соуса терияки для смазывания шашлыка.

На этот раз блогерка готовила шашлык дома и дополнительно решила запечь картофель, кабачок и грибы, поместив их снизу под мясом.

Мясо нарезаем на кусочки, добавляем лук, нарезанный полукольцами, тертый чеснок, растительное масло, соевый соус, специи, заливаем пивом и перемешиваем. Оставляем мясо мариноваться от трех часов и до суток.

"Если вы, как и я, будете готовить шашлык в духовке - картофель предварительно отварите 10 мин от закипания и тогда выложите в форму - сбрызните его маслом и добавьте овощи", - объяснила кулинар.

Деревянные шпажки нужно предварительно замочить на час в воде, чтобы они не горели при запекании.

Нанизываем кусочки мяса на шпажки и выкладываем сверху на овощи. Отправляем в разогретую до 220 градусов духовку с конвекцией примерно на 30 минут. Один раз переворачиваем шашлык, смазываем его медом с соусом терияки и допекаем еще 5-6 минут.

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