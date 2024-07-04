В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко поделилась рецептом идеального блюда для ужина.
Вместо макарон звезда "Мастер Шеф" предлагает приготовить пасту из кабачка или цуккини с курицей. Это очень вкусное, но при этом полезное и диетическое блюдо, на приготовление которого уйдет всего 10 минут.
Для приготовления пасты из цуккини "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- кабачок или цуккини – 1 шт.
- куриное филе – 1 шт.
- растительное масло для жарки
- соль и перец – по вкусу
- чеснок – несколько зубчиков
- сок и цедра половинки лимона
- шпинат
- помидоры черри
- сушеный базилик
- тертый пармезан – 1 ст.л.
Цуккини или кабачок тоненько нарезаем – для этого можно воспользоваться специальной овощерезкой или обычным кухонным ножом. Куриное филе нарезаем тонкими длинными слайсами.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем нарезанное куриное филе, добавляем соль, перец по вкусу и продолжаем жарить примерно 7 минут.
Чеснок измельчаем, добавляем в сковороду к курице и перемешиваем. Добавляем цуккини и готовим буквально две минуты. Также добавляем лимонную цедру и сок, листья шпината.
За одну минуту до конца приготовления "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет помидоры черри, сушеный базилик, натертый пармезан – и можно наслаждаться.
"Если после ужина вы хотите чувствовать легкость и сытость одновременно - обязательно сохраняйте и попробуйте эту пасту сами", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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