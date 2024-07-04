Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала рецепт легкого, очень вкусного и полезного летнего блюда из кабачков или цуккини.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко поделилась рецептом идеального блюда для ужина.

Вместо макарон звезда "Мастер Шеф" предлагает приготовить пасту из кабачка или цуккини с курицей. Это очень вкусное, но при этом полезное и диетическое блюдо, на приготовление которого уйдет всего 10 минут.

Для приготовления пасты из цуккини "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

кабачок или цуккини – 1 шт.

куриное филе – 1 шт.

растительное масло для жарки

соль и перец – по вкусу

чеснок – несколько зубчиков

сок и цедра половинки лимона

шпинат

помидоры черри

сушеный базилик

тертый пармезан – 1 ст.л.

Цуккини или кабачок тоненько нарезаем – для этого можно воспользоваться специальной овощерезкой или обычным кухонным ножом. Куриное филе нарезаем тонкими длинными слайсами.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем нарезанное куриное филе, добавляем соль, перец по вкусу и продолжаем жарить примерно 7 минут.

Чеснок измельчаем, добавляем в сковороду к курице и перемешиваем. Добавляем цуккини и готовим буквально две минуты. Также добавляем лимонную цедру и сок, листья шпината.

За одну минуту до конца приготовления "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет помидоры черри, сушеный базилик, натертый пармезан – и можно наслаждаться.

"Если после ужина вы хотите чувствовать легкость и сытость одновременно - обязательно сохраняйте и попробуйте эту пасту сами", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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