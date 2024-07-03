Часть украинцев на пенсии получают в среднем более 100 тыс. грн. в месяц, но такая пенсия не снилась многим украинцам.

Некоторым украинцам платят пенсию в размере 240 тысяч гривен. А часть украинцев на пенсии получают в среднем более 100 тысяч гривен в месяц. Украинцам назвали особую категорию, которая может получить высокую пенсию, которая другим и не снилась.

Да, судьи Верховного Суда получают пенсию более 200 тысяч гривен в месяц. В начале прошлого года Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку судьи Верховного Суда в Кассационном хозяйственном суде Людмилы Стратиенко. Новость об ее увольнении была опубликована на сайте Верховного Суда в феврале 2023 года.

Согласно ее декларации за 2023 год, она указала:

2 675 423 гривны заработной платы – в среднем 222 951 гривна в месяц.

2599606 гривен пенсии - в среднем 216 633 гривны в месяц.

Бывший председатель Верховного Суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2,937 млн ​​гривен, что составляет примерно 244,752 гривен в месяц. Высокие пенсии бывших судей Верховного Суда объясняются тем, что их коллеги, продолжающие работать, получают значительно более высокие зарплаты по сравнению с судьями низших инстанций.

Значительно меньшие заработки у судей специализированных судов. Например, ушедший в отставку председатель Хозяйственного суда Тернопольской области Сергей Стопник 15 марта 2023 года за 9,5 месяца получил пенсию в размере 100 356 гривен.

Судья в отставке и бывший глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко вышел на пенсию в 41 год. Сейчас ему 46 лет и он ежемесячно получает пенсию в размере 81 000 гривен. Это значительно меньше средней пенсии судьи, поскольку к своему 40-летию Овсиенко не успел заработать достаточно судейского стажа для получения действительно высокой пенсии.

Источник: OBOZ.UA.

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