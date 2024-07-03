В Украине планируется ввести акцизный налог на подслащенные напитки в течение ближайших трех лет. Это, вероятно, приведет к повышению розничных цен на многие популярные газированные и сочные напитки.

Соответствующий акциз уже включен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы, опубликованную на сайте Кабинета Министров. Этот налог на подслащенные напитки является частью национальной стратегии доходов до 2030 года.

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Идея введения налога на сладкие напитки не нова. Еще в прошлом году в Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта:

  • №9032-1 – предусматривает изменения в Налоговый кодекс, вводящие ставку налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ в размере 0,1 евро (около 4 грн) на один литр напитка;
  • №9033-1 – определяет, что полученные от уплаты налога средства будут направлены на реализацию программ по предотвращению неинфекционных заболеваний и их лечению, а также на поддержку программы детского питания в школах.

Министерство здравоохранения поддерживает введение акциза на сладкие напитки, поскольку постоянное употребление таких напитков способствует развитию диабета, появлению избыточного веса и ожирению. В литре газированного напитка часто содержится больше суточной нормы сахара.

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Бюджетная декларация также предусматривает другие налоговые инициативы, в частности:

  • отмена льгот по налогу на прибыль предприятий;
  • постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к европейскому уровню;
  • приведение налоговых льгот и пониженных ставок налога на добавленную стоимость в соответствие с требованиями директив ЕС.

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