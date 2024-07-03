Дмитрий Кухарчук, командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр выразил свое недовольство тем, что мобилизационные мероприятия не проводятся в определенных местах.

Дмитрий Кухарчук, командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр, выразил свое недовольство тем, что представители ТЦК и СП вместе с политической властью избегают проведения мобилизационных мероприятий в определенных местах. Он не понимает, почему в отличие от спальных районов элитные локации городов остаются в покое. Военный выразил возмущение этой ситуацией в Telegram.

Дмитрий Кухарчук, командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр, обратился к власти и военным с пятью вопросами, выразив свое недовольство тем, что мобилизационные мероприятия не проводятся в определенных местах. Он спросил, почему эти меры не осуществляются:

в вечернее время в ресторанах и заведениях отдыха;

в так называемых "офисах" и бизнес-центрах;

по базам данных ОПГ, имеющихся у правоохранительных органов;

в спортивных залах во время тренировок;

в "Новопечерских Липках" и других элитных районах городов.

По его убеждению решение этих вопросов значительно повысит боевой потенциал украинских военных на фронте. Он считает, что успешная мобилизация в элитных районах городов Украины будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе.

"Увеличение этих питательных веществ требует расширения по всей значимости для ТЦК, тогда как применение противоопухолевой терапии по физическому сопротивлению, а также вышеуказанные категории точно учитывают его", - с юмором добавил военный.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.