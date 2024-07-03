Денежные средства были присвоены, и для сокрытия этого факта было заключено дополнительное соглашение о невозможности выполнения поставок в оговоренные сроки.

В Украине было направлено в суд дело в отношении бывшего руководителя Харьковского авиазавода, обвиняемого в завладении свыше 36 миллионов гривен средств предприятия из-за фиктивных агентских услуг и контрактов. Это должностное лицо скрывается на территории рф или временно оккупированной территории Украины, поэтому расследование ведется заочно.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Досудебное расследование установило, что с мая 2013 по январь 2015 бывший руководитель Харьковского авиазавода злоупотреблял своим служебным положением, переводя средства предприятия на счет коммерческой компании с иностранной регистрацией на сумму 553,24 тыс. евро и более 1,93 миллиона долларов.

Эта компания, находившаяся под контролем знакомого чиновника из Германии, выдвигала претензии на предоставление агентских услуг по продаже военного оборудования за границу. Однако расследование показало, что никаких услуг фактически не предоставлялось, что повлекло ущерб в размере почти 30 миллионов гривен украинскому предприятию.

В сентябре 2014 года бывший чиновник заключил сговор со своим знакомым с целью завладения средствами государственного предприятия. Он подписал контракт с находящейся под его контролем иностранной компанией на поставку двух авиационных систем завода и организовал перевод предоплаты в сумме 472 тыс. долларов.

Вырученные средства были присвоены, и для сокрытия этого факта было заключено дополнительное соглашение о невозможности выполнения поставок в оговоренные сроки. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области сообщили бывшему должностному лицу о подозрении по этому эпизоду 23 марта 2023 года.

Действия бывшего руководителя авиазавода квалифицируются по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и частью 1 статьи 366 (служебный подлог). Поскольку лицо скрывается от следствия на территории россии или временно оккупированной территории Украины, относительно него было проведено специальное досудебное расследование.

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