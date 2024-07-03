Национальный банк Украины пояснил, что новые 10-гривневые монеты будут поступать в банки и СИТ-компании для последующей выдачи клиентам.

В Украине была введена в обращение новая монета номиналом в 10 гривен, посвященная медицинским силам Вооруженных сил Украины. Эту информацию обнародовали в Национальном банке, где отметили такие моменты: монету должны принимать во всех торговых точках и финансовых учреждениях также она обязательна для зачисления на счета.

Национальный банк Украины пояснил, что новые 10-гривневые монеты будут поступать в банки и СИТ-компании для последующей выдачи клиентам. В общей сложности, планируется введение почти 10 миллионов таких оборотных памятных монет.

Часть тиража оборотных памятных монет "Медицинские силы Вооруженных Сил Украины" будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 монет и будет упакован в сувенирную бумагу с изображением эмблемы командования медицинских сил ВСУ и элементами пиксельного камуфляжа. Тираж таких роликов составит 20 тысяч штук.

Кроме того, с 2 июля начнется реализация монет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк; Таскомбанк; ПриватБанк; Сбербанк; ПУМБ.

Аверс монеты идентичен оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В центре монеты в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты вокруг круга размещены следующие надписи: "профессионализм и милосердие" и "Медицинские силы Вооруженных сил Украины".

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