Крабовый салат – это уникальное блюдо, которое можно менять, добавляя новые вкусы, экспериментируя с ингредиентами, заправляя не только майонезом.

Многие обожают крабовый салат, как в детстве – с рисом. Таким образом блюда и больше, и оно сытнее.

Крабовый салат можно просто нарезать и перемешать с майонезом, а можно выложить слоями и заправить соусом, в состав которого входят майонез, сметана, соевый соус и чеснок.

Крабовый салат готовят с пекинской капустой, маринованными шампиньонами, картофелем, твердым сыром и другими ингредиентами.

Еще одним вкусным вариантом приготовления крабового салата без риса поделилась фублогер «Denver0103» .

Крабовый салат без риса.

И для его приготовления нужны такие ингредиенты: крабовые палочки – 120 гр, помидор – 100 гр, перец сладкий – 100 гр, чеснок – 1 зубчик, соль и майонез.

Крабовые палочки следует разделить на волокна, болгарский перец порезать соломкой, а помидор кубиком. Чеснок чистим и пропускаем через пресс.

Крабовый салат необходимо посолить, по желанию добавить черный перец, и заправить майонезом.

Крабовый салат без риса.

Вот и все, вкусный крабовый салат без риса можно подавать на стол!

Отметим, что готовя такой крабовый салат, из помидоров можно убрать влажную часть, чтобы в салате не было лишнего сока. Однако это не обязательно, особенно когда блюдо сразу подается на стол.

Перед подачей крабовый салат можно украсить измельченной зеленью.

Крабовый салат без риса.

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