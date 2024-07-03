Лозовской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины.

Лозовской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины, который обманул военного ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В ноябре 2022 года 25-летний житель города Лозовая встретился случайно со своим знакомым, являющимся военнослужащим ВСУ. Во время разговора военный отметил, что есть потребность в квадрокоптере для выполнения военных задач.

Мужчина решил воспользоваться этой возможностью и сказал, что активно занимается волонтерской деятельностью и может помочь с этим вопросом. После этого они общались через мессенджер, и псевдоволонтер в переписке сообщил, что имеет доступ к коптеру. Чтобы его получить, нужно было перевести предоплату в размере 30 тысяч гривен.

Военнослужащий, доверяя знакомому, перечислил ему деньги на банковскую карту, после чего тот перестал выходить на связь, присвоив указанную сумму.

Лозовской окружной прокуратурой Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего мужчины за мошенничество.

Напомним о похожей ситуации в Киеве. Там будет рассматриваться дело по мошенничеству, связанному со сбором средств на помощь Вооруженным Силам Украины. Обвиняемый киевлянин обещал приобрести для армии дроны, тепловизоры и автомобили, но не выполнил своих обязательств.

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