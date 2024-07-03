Инвестиции на восстановление страны, рост цен на товары (изготовленные в Украине) с одновременным сокращением населения улучшило позиции Украины в рейтинге.

Украина впервые вошла в список стран с доходами выше среднего по версии Всемирного банка. Ранее Украина относилась к категории стран с доходом ниже среднего. Теперь доходы Украины оценены банком в $5070 на душу населения. Украинцы в сети активно обсуждают эту новость и высмеивают данные.

Повышение рейтинга Украины стало следствием возобновления экономического роста в 2023 году, когда реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году, наряду с уменьшением численности населения более чем на 15% с начала вторжения России.

Эти факторы были дополнительно усилены ростом цен на товары и услуги внутреннего производства, что привело к значительному увеличению номинального ВВП на душу населения на 18,5%, сообщает СБ. В то время, когда экономика Украины значительно ослабла из-за вторжения России, реальный рост в 2023 году был обусловлен активностью в строительстве (24,6%), что отражает значительный рост инвестиционных расходов (52,9%), которые поддержали усилия Украины в восстановлении после разрушений. .

Украинцы в сети недоверчиво отнеслись к таким данным. Одна часть не понимала, как могут быть такие показатели, когда украинцы экономят на всем. Другие начали откровенно смеяться над этой новостью.

"Ложь, какой средний уровень?", "Верю, я поверил", "Средняя температура по палате", "А в другой статье 50% украинцев за чертой бедности... Доход выше среднего, здесь смешно было", "Боже, кто это придумал?", "Богатый ест мясо, а бедный капусту. Но в среднем все едят голубцы", "В стране более 50% населения за чертой бедности, через месяц запугивают дефолтом - зато впервые вошли в список стран с доходами выше среднего... Я так понимаю зарплаты принимали во внимание депутатов и их рабочих".

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.