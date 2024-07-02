Украину ожидает дождливая погода, синоптики прогнозируют ослабление жары в среду. Карта погоды на 3 июля показывает, что некоторые регионы испытывают значительную жару, в частности на востоке и юге страны, где объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Более комфортная температура ожидается на западе и частично на севере, где предполагаются ливни.

Средняя дневная температура в Украине в среду составит +31…+33 °C по данным Укргидрометцентра .

Синоптики предполагают переменную облачность в ближайшую ночь, с температурами от +12…+14 °C на западе до +16…+20 °C на севере. В центре страны ожидается +18…+21°C, а на юге и востоке до +23°C.

На западе, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидаются облака с прояснениями и кратковременные сильные дожди днем ​​и ночью, местами с градом и шквалистым ветром 15-20 м/с. Дневная температура составит +20…+23 °C на западе и +27…+29 °C на севере. В остальных регионах будет сухая и жаркая погода с температурой днем ​​+30…+34 °C, а местами даже до +37 °C. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Укргидрометцентр также предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности со 2 по 4 июля в большинстве регионов Украины, за исключением мероприятия, Житомирской, 3-4 июля и Винницкой и Киевской областей.

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