Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о безальтернативном содержании под стражей, однако судьей он был удовлетворен частично.

По процессуальному руководству Закарпатской областной прокуратуры декану факультета одного из университетов в Ужгороде объявлено подозрение в связи с несколькими случаями получения неправомерной выгоды. Подробности сообщила Закарпатская областная прокуратура.

В течение 2023-2024 годов правоохранители зафиксировали факты того, что руководитель подразделения университета получал взятки за помощь в сдаче экзаменов или защите дипломной работы.

Благодаря своему должностному положению и авторитету руководитель подразделения имел возможность влиять на других преподавателей факультета и обеспечивать таким образом получение положительных оценок.

Студенты, осведомленные о возможных последствиях недопущения к защите научной работы или повторного оставления на том же курсе, предоставляли декану неправомерную выгоду. Установлено, что от двух человек мужчина получил 1000 долларов США, 210 евро и 1000 гривен неправомерной выгоды. В ходе следствия будет установлено наличие других фактов получения взяток.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о безальтернативном содержании под стражей, однако судьей он был удовлетворен частично.

Подозреваемый был заключен под стражу с правом внести почти 182 тыс. грн залога. Сторона обвинения уже готовит апелляционную жалобу на это решение и будет настаивать на увеличении суммы залога до 3 млн грн.

По статье ч.ч. 1, 3 ст. 368 УК Украины, которой будут судить декана, предусмотрена ответственность в виде штрафа или ареста или лишения свободы до четырех лет с лишением права занимать должности до трех лет.

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