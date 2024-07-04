По процессуальному руководству Закарпатской областной прокуратуры декану факультета одного из университетов в Ужгороде объявлено подозрение в связи с несколькими случаями получения неправомерной выгоды. Подробности сообщила Закарпатская областная прокуратура.
В течение 2023-2024 годов правоохранители зафиксировали факты того, что руководитель подразделения университета получал взятки за помощь в сдаче экзаменов или защите дипломной работы.
Благодаря своему должностному положению и авторитету руководитель подразделения имел возможность влиять на других преподавателей факультета и обеспечивать таким образом получение положительных оценок.
Студенты, осведомленные о возможных последствиях недопущения к защите научной работы или повторного оставления на том же курсе, предоставляли декану неправомерную выгоду. Установлено, что от двух человек мужчина получил 1000 долларов США, 210 евро и 1000 гривен неправомерной выгоды. В ходе следствия будет установлено наличие других фактов получения взяток.
Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о безальтернативном содержании под стражей, однако судьей он был удовлетворен частично.
Подозреваемый был заключен под стражу с правом внести почти 182 тыс. грн залога. Сторона обвинения уже готовит апелляционную жалобу на это решение и будет настаивать на увеличении суммы залога до 3 млн грн.
По статье ч.ч. 1, 3 ст. 368 УК Украины, которой будут судить декана, предусмотрена ответственность в виде штрафа или ареста или лишения свободы до четырех лет с лишением права занимать должности до трех лет.
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