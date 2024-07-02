Кабинет Министров принял решение о том, чтобы Межведомственная рабочая группа по организации призыва военнообязанных госслужащих и работников госпредприятий могла подавать предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования.

Такое решение принято на заседании правительства во вторник, 2 июля, сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство также внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных для органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций. Эти изменения предоставляют министру обороны полномочия принимать решение об увеличении объемов бронирования на основе предложений Межведомственной рабочей группы.

Напомним, что ранее Кабинет Министров решил создать Межведомственную рабочую группу по организации призыва военнообязанных граждан согласно постановлению №707 от 18 июня.

Основной задачей этой рабочей группы является содействие координации действий органов исполнительной власти, их территориальных подразделений, предприятий, учреждений и организаций по вопросам взаимодействия с территориальными центрами управления и службами призыва военнообязанных.

Украинцы уже успели прокомментировать такое решение:

"Все верно. На них держится страна!!!";

"Нечего их бронировать, пусть идут как все!";

"Теперь понятно, чья это война";

"Народу чиновники не нужны!!! Забронируйте "рабочий класс", а не клоунов из ВР";

"на фронт их";

"То есть сидеть переводить бумаги важнее, чем сажать и убирать урожай, ремонтировать и налаживать инфраструктуру?! Руки опускаются от таких вождей".

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