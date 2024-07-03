Известный шеф-повар, ресторатор, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво продемонстрировал, что из курицы тоже можно приготовить вкусный и сочный шашлык.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам простой, оригинальный и вкусный рецепт приготовления шашлыка из куриного мяса.

Чтобы шашлык был максимально сочным, нужно брать филе куриного бедра. Для маринада понадобится минимальное количество ингредиентов, а главная фишка этого рецепта – бекон.

Для приготовления шашлыка на 1 кг филе куриного бедра "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

бекон – 600-700 г

лук репчатый – 3 шт.

2 веточки розмарина

1 ч.л. соли

0,5 ч.л. черного молотого перца

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отбивает филе куриного бедра, чтобы оно было нежнее и лучше промаринировалось.

Лук нарезаем полукольцами, веточки розмарина разбираем на листики. В миске смешиваем отбитое мясо, лук, розмарин, добавляем соль, перец, накрываем и оставляем мариноваться на час.

После этого начинаем формировать наши шашлычки. На пищевую пленку "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает слайсы бекона, как на видео, сверху по два филе бедра и с помощью пленки заворачивает в рулеты.

Мясные рулеты "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво пронизывает шампурами, а затем осторожно разрезает.

Готовим куриные шашлычки в беконе на горячих углях до аппетитной золотистой корочки со всех сторон, на это уйдет примерно 20 минут.

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