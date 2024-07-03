Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом вкуснейшей сырой аджики с перцем чили.

В этот раз бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская показала рецепт самой вкусной домашней аджики, которая очень просто и быстро готовится.

Для приготовления сырой аджики "Мастер Шеф" Глинская берет следующие ингредиенты:

томаты - 1 кг

перец болгарский – 1 кг

чеснок – 100 г (примерно 4 головки среднего размера)

перец чили – 100 г (6 шт.)

соль – 20 г

сахар – 20 г

уксус 9% - 80 г

Важно: количество ингредиентов указано уже в очищенном виде. Количество чеснока и перца чили можно менять по своему вкусу, делая аджику более или менее острой.

Сладкий перец чистим от прожилок и семян и нарезаем на кусочки. Томаты "Мастер Шеф" Елизавета Глинская разрезает и удаляет грубую часть в районе плодоножки.

Чеснок чистим, каждый зубчик разрезаем вдоль и удаляем сердцевину. У чили просто удаляем хвостики и нарезаем перцы вместе с семенами.

С помощью блендера или мясорубки измельчаем помидоры, болгарский перец, чеснок и чили. Готовую массу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская переливает в миску, добавляет соль, сахар, уксус и хорошо перемешивает до растворения соли и сахара.

Ложкой собираем образовавшуюся на поверхности пенку. Сырую аджику разливаем в банки, закрываем крышками и отправляем в холодильник. "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавила, что хранится такая аджика в холодильнике до года.

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