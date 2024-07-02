Малосольные огурцы – легкая и полезная закуска, а по этому рецепту от финалиста "Мастер Шеф. Профессионалы" Алика Мкртчяна они всегда получаются вкусными и хрустящими.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алик Мкртчян на своей странице в Instagram поделился фирменным рецептом вкусных и хрустящих малосольных огурцов за одну ночь.

На 2 кг огурцов "Мастер Шеф" Алик Мкртчян берет следующие ингредиенты:

вода – 1,3 л

сахар – 2 ст.л.

чеснок – 3 зуб.

соль – 3 ст.л.

4 листка хрена, смородины и вишни

лавровый лист – 2 шт.

укроп – 4 веточки

черный перец горошком – 8 шт.

Перед засолкой звезда "Мастер Шеф" замачивает огурцы в холодной воде примерно на два-три часа. После этого с обеих сторон срезаем кончики огурцов.

Чтобы приготовить маринад, доводим до кипения воду с сахаром и солью, чтобы они полностью растворились. Даем маринаду остыть.

Для засолки огурцов звезда "Мастер Шеф" советует использовать стеклянную емкость, например, банку.

На дно выкладываем чеснок, лавровый лист, укроп, перец горошком, листья хрена, смородины и вишни. Сверху выкладываем огурцы, заливаем все холодным маринадом, накрываем крышкой, на ночь оставляем на кухне, а затем прячем в холодильник.

"Мастер Шеф" Алик Мкртчян добавил, что по этому рецепту за сутки у нас будут идеальные малосольные огурцы, но если вместо обычного маринада использовать газированную минеральную воду, в которой растворили соль и сахар, то огурцы просолятся за 12-15 часов.

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