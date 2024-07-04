Шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как сделать вкусный салат с домашней заправкой, она заменит майонез.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом простой и вкусной медово-лимонной заправки для салатов, которая подходит практически ко всем видам салатов. Также шеф дал рецепт своего любимого салата с этой заправкой.

Ингредиенты для медово-лимонной заправки

Лимонный сок - 35 г (2 полных столовых ложки)

Мед – 30 г (1 полная ложка)

Горчица нежная – 20 г (1 ст.л.)

Масло оливковое – 70-80 г (примерно 5 ложек)

Соль (лучше морскую) - 2 щепотки

В миске смешать лимонный сок с горчицей, медом и солью. Если мед густой, нужно активно вымешивать венчиком, чтобы он растворился, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Постепенно, тонкой струйкой, добавлять оливковое масло, продолжая перемешивать.

"Мастер Шеф" Ярославский заметил, полученная заправка будет иметь довольно пикантный вкус с кислинкой, надо это учитывать.

Ингредиенты для салата

Лосось слабосоленый - 70 г

Оливки Каламата — 30 г

Сыр Филадельфия – 40 г

Листья салата – 40-50 г

Медово-лимонная заправка – 35 г

(по желанию) Томаты черри

Нарезать слабосоленый лосось на кусочки, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский. Оливки Каламата разрезать пополам.

Сыр Филадельфия нарезать кубиками. Выложить листья салата на тарелку, добавить лосось, оливки и сыр.

Полить салат медово-лимонной заправкой. По желанию добавить нарезанные томаты черри.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт домашнего сыра Филадельфия.

Как приготовить идеальные блины: простой рабочий рецепт от судьи "Мастер Шеф" Ярославского.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал простой рецепт омлета по-французски.