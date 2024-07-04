Такой торт придется по вкусу не только любителям сладких десертов, но и для тех, кто любит очень мягкий и воздушный крем, готовить его проще других многослойных тортов.

Чтобы сделать такой торт, придется заранее подготовить коржи и крем, однако нежный и мягкий вкус того стоит. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для коржей (порция указана на один корж, всего понадобится два)

Яйца – 4 шт. (комнатной температуры)

Сахар – 100 г

Мука – 110 г

Разрыхлитель – 2 г

Взбейте яйца с сахаром до получения пышной светлой массы, примерно 7 минут.

Добавьте просеянную муку с разрыхлителем за один раз и аккуратно перемешайте лопаткой в одном направлении до полного растворения муки.

Переложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно распределите его по поверхности.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 12 минут. После полного остывания коржей, разрежьте каждый на три полосы шириной по 9 см. Пропитайте каждую полосу заваренным и хорошо подслащенным кофе (на одну кружку - 4 ч.л. сахара).

Ингредиенты для крема

Сливочный сыр – 650 г

Жирные сливки (от 33%) – 300 мл

Сахарная пудра – 100 г

Взбейте холодные сливки с сахарной пудрой до легкого загущения (мягких пиков). Добавьте охлажденный творог и взбивайте до плотной кремовой консистенции. Наносите немного крема на каждую полосу коржа и равномерно распределяйте.

Ингредиенты для корректирующего крема

Сливочный сыр – 400 г

Жирные сливки (от 33%) – 50 мл

Сахарная пудра – 50 г

Взбейте охлажденные ингредиенты в течение 2-3 минут до пышной кремовой текстуры. Наносите крем на пропитанные полосы коржей. Выравнивайте крем по плоскости. Соберите торт, как показано на видео.

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