С начала 2024 года в Украине восстановлен обязательный технический осмотр газового оборудования в жилых помещениях. В ходе этого осмотра бригады, представляющие газовые компании, также выявляют нарушения.
Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, серьезные нарушения, например за демонтаж стены между комнатами с нарушением проекта, в результате чего спальное место не отделено стеной от газового оборудования, может производиться отключение от газоснабжения непосредственно на месте.
Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам труда, оборудование жилых и общественных домов может быть отключено от системы газоснабжения с установкой заглушки в следующих случаях:
- Выявление утечек газа.
- Неисправности автоматики сохранности.
- Проблем с оголовками дымовых и вентиляционных каналов.
- Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
- Самовольное подключение потребителем газовых устройств к системе газоснабжения.
- Невыполнение технического обслуживания согласно установленным требованиям.
- Несоответствие системы газоснабжения жилого дома проектной и технической документации.
Эта информация содержится в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. под номером 285. Этот приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 08.06.2017 г. .
Если локализовать возбуждение не удается, то от газа могут отключить весь стояк. Если же нарушение обнаружено в конкретной квартире, то ее и отключают от газа.
Последние новости в Украине:
Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.
Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.
Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.