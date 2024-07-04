С начала 2024 года в Украине восстановлен обязательный технический осмотр газового оборудования в жилых помещениях. В ходе этого осмотра бригады, представляющие газовые компании, также выявляют нарушения.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, серьезные нарушения, например за демонтаж стены между комнатами с нарушением проекта, в результате чего спальное место не отделено стеной от газового оборудования, может производиться отключение от газоснабжения непосредственно на месте.

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Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам труда, оборудование жилых и общественных домов может быть отключено от системы газоснабжения с установкой заглушки в следующих случаях:

  1. Выявление утечек газа.
  2. Неисправности автоматики сохранности.
  3. Проблем с оголовками дымовых и вентиляционных каналов.
  4. Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
  5. Самовольное подключение потребителем газовых устройств к системе газоснабжения.
  6. Невыполнение технического обслуживания согласно установленным требованиям.
  7. Несоответствие системы газоснабжения жилого дома проектной и технической документации.

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Эта информация содержится в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. под номером 285. Этот приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 08.06.2017 г. .

Если локализовать возбуждение не удается, то от газа могут отключить весь стояк. Если же нарушение обнаружено в конкретной квартире, то ее и отключают от газа.

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