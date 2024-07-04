Если локализовать нарушения не удается, то от газа могут отключить не только лишь квартиру, да и весь стояк.

С начала 2024 года в Украине восстановлен обязательный технический осмотр газового оборудования в жилых помещениях. В ходе этого осмотра бригады, представляющие газовые компании, также выявляют нарушения.

Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, серьезные нарушения, например за демонтаж стены между комнатами с нарушением проекта, в результате чего спальное место не отделено стеной от газового оборудования, может производиться отключение от газоснабжения непосредственно на месте.

Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам труда, оборудование жилых и общественных домов может быть отключено от системы газоснабжения с установкой заглушки в следующих случаях:

Выявление утечек газа. Неисправности автоматики сохранности. Проблем с оголовками дымовых и вентиляционных каналов. Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Самовольное подключение потребителем газовых устройств к системе газоснабжения. Невыполнение технического обслуживания согласно установленным требованиям. Несоответствие системы газоснабжения жилого дома проектной и технической документации.

Эта информация содержится в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. под номером 285. Этот приказ был зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 08.06.2017 г. .

Если локализовать возбуждение не удается, то от газа могут отключить весь стояк. Если же нарушение обнаружено в конкретной квартире, то ее и отключают от газа.

Последние новости в Украине:

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, что ждет должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.