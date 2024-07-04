Он пояснил, что "отказался от получения повестки о явке в ТЦК для отправки в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных силах Украины".

Во Львове студент 2 курса категорически отказался брать повестку. Его осудили, потому что тот получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде мужчина вину признал и раскаялся. Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Львова.

По приговору суда мужчина является студентом второго курса Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. В июне 2023 года он отказался от приема повестки и не явился в военный комиссариат для призыва на службу. Таким образом, уклонился от мобилизации, не имея права на отсрочку.

В суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что "отказался от получения повестки о явке в ТЦК для отправки в воинскую часть для прохождения службы в Вооруженных силах Украины". Однако он добровольно явился в военный комиссариат, вступил на военный учет и восстановил все необходимые данные.

Суд признал мужчину виновным за нарушение статьи 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 1 году испытательного срока.

Напомним о похожей ситуации, которая произошла в Ивано-Франковской области. Так, в Ивано-Франковской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего "боевую" повестку, однако 9 месяцев скрывался от мобилизации.

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