В этом году некоторые тарифы уже выросли. В частности, стоимость электроэнергии увеличилась почти в 2 раза. Кроме того, у части городов возросла стоимость водоснабжения. К тому же, увеличилась стоимость услуг ЖКХ в коммунальных платежках. Украинцам объяснили, произойдет ли рост тарифов до конца 2024 года.

Олег Семинский, народный депутат, сообщил о том, что представители МВФ намекали украинским чиновникам на возможное снятие моратория, касающегося запрета повышения тарифов. Однако пока нет никаких документальных доказательств этого.

МВФ пока не настаивает на повышении тарифов, и правительство Украины также не планирует увеличивать их до конца текущего года. Олег Семинский пояснил, что представители фонда лишь выражают свое представление о ситуации. Он отметил необходимость учитывать реальность в стране, в частности военный конфликт, доходы населения и другие факторы перед решениями о повышении тарифов.

Идея повышения тарифов имеет свое объяснение в значительных повреждениях энергосистемы, вызванных атаками российских сил в весенней части 2024 года.

В результате этих событий Украина понесла ущерб на сумму 1 миллиард долларов. Для восстановления энергосистемы необходимо финансирование, а увеличение тарифов рассматривается как один из возможных путей привлечения этих средств.

Источник: 24Канал.

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