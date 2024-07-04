Прокуроры доказали, что житель города Лозовая в Харьковской области снова совершил преступление. Человек, который имел информацию о большом спросе на автомобили для выполнения боевых задач украинскими военнослужащими и волонтерами, решил заработать на этом. Подробности сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Мошенники выкладывали в сети фейковые объявления о продаже внедорожников, хотя фактически они таких автомобилей не имели и не собирались заключать честные сделки.

Когда потенциальные покупатели откликались на объявление, сообщник мошенника с ними взаимодействовал, согласовывая детали покупки и настаивая на предоплате. После того, как деньги были перечислены на карту "продавца", он терял связь.

Всего пострадали 13 украинских военнослужащих от действий мошенника. Общая сумма причиненного материального ущерба составляет почти 1,2 миллиона гривен. Мужчина ожидал суда, находясь под стражей.

Во время судебного заседания он отрицал свою вину и заявил, что работал на позиции, связанной с поиском людей, чьи банковские карты были использованы для перевода денег. Он утверждал, что не вводил лично никого в заблуждение и занимался только исполнением платежей на конкретные карты.

Несмотря на отказ обвиняемого признать свою вину, прокурор предоставил достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора Лозовским горрайонным судом Харьковской области.

На основании ст. 71 УК Украины судом присоединено наказание по предыдущему приговору и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.