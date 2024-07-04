Досудебное расследование сейчас продолжается, принимаются меры по компенсации нанесенного ущерба государству.

ДБР разоблачило командира воинской части. Сотрудники ДБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей в Кировоградской области. Подробности дела сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Сообщается, что по небрежности он допустил переплату почти 12 млн гривен при закупке топливных резервуаров.

Три участника подали заявки на закупку, объявленную воинской частью. Победителем было признано частное предприятие, предложившее самую низкую цену.

Однако после заключения договоров коммерсанты недобросовестно завысили стоимость продукции в документации. Чиновник воинской части не проверил цену в договоре. Это привело к значительным убыткам государственному бюджету, которые оцениваются почти в 12 миллионов гривен.

В настоящее время должностному лицу объявлено подозрение в небрежном отношении к военной службе, что имело серьезные последствия, условия военного положения (часть 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по компенсации нанесенного ущерба государству.

Согласно статье, по которой может быть применено наказание до 8 лет лишения свободы. Руководство по проведению расследования осуществляется Кировоградской специализированной прокуратурой обороны Южного региона.

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