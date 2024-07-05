В военное время условия обмена поврежденных гривневых банкнот значительно упрощены на территории Украины.

В условиях военного положения украинцам следует знать, что делать с банкнотами, поврежденными пламенем. Следует отметить, что условия обмена поврежденных банкнот гривны в военное время упрощены. Стало известно, как действовать в таком случае и можно ли получить компенсацию.

Поврежденные банкноты украинской гривны, пострадавшие от пожара или огня, могут быть направлены на экспертизу для возмещения ущерба. Для этого необходимо подтвердить их подлинность и платежную способность.

Следовательно, результаты специального исследования могут привести к возмещению соответствующей суммы украинским гражданам. Важно отметить, что Национальный банк не возмещает неплатежные банкноты. Соответствующее исследование проводится Национальным банком Украины бесплатно.

Если в вашем регионе отсутствует подразделение денежного обращения Национального банка Украины, вы можете обратиться к уполномоченным банкам:

Сбербанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Вместе с поврежденными банкнотами следует предоставить справку о пожаре, катастрофе или другой чрезвычайной ситуации, а также указать в заявлении причину повреждения банкнот.

В случае военного положения региональные подразделения денежного обращения НБУ получили соответствующие разъяснения по процедурам обмена поврежденных огнем банкнот, чтобы упростить этот процесс.

Источник: РБК .

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут заработать хорошие деньги на старых монетах.

Как сообщала Politeka, украинцы могут заработать хорошие деньги, продав старые 5 копеек.

Также Politeka писала, украинцы могут получить 20 тысяч за старую гривну.