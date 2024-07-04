Чтобы начать собственный бизнес при поддержке центра занятости, участники программы должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы.

Безработные, зарегистрированные в Городском центре занятости, могут получить финансирование для открытия собственного бизнеса в Польше. Максимальная сумма помощи составляет 48,8 тысячи злотых. Эта возможность доступна также украинцам.

Деньги предоставляются в рамках конкурсов, которые объявляются почти ежемесячно на страницах служб занятости.

Чтобы начать собственный бизнес при поддержке центра занятости, участники должны иметь соответствующее образование, квалификацию или опыт работы. Чем больше критериев они отвечают, тем больше их шансов на победу в конкурсе.

Выделяемые из центра занятости средства можно потратить на следующее:

юридическую помощь, консультации и советы;

технику и оборудование;

программное обеспечение, создание сайта и рекламные материалы (баннеры, вывески, флаеры);

материалы для производства;

приобретение автомобиля;

оборудование или устройства, необходимые для хозяйственной деятельности (мебель, мелкая бытовая техника).

Гранты не распространяются на следующие виды хозяйственной деятельности:

грузовые и пассажирские перевозки;

добыча полезных ископаемых;

приобретение акций или компаний;

строительство или ремонт помещений;

разведение и покупка животных;

торговля ломом;

онлайн-торговля средствами питания и диетическими добавками;

медицинская помощь (если у человека нет специального образования);

услуги по перманентному макияжу и лазерной эпиляции (если у человека нет соответствующего образования);

услуги по нанесению и удалению татуировок (если у человека нет соответствующего образования);

переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

рыболовство и аквакультура;

автомобильный грузовой транспорт;

покупка земли и недвижимости;

выплата заработной платы и взносов на социальное страхование;

деятельность игровых салонов;

деятельность вне Польши;

внутренние, международные и пассажирские перевозки

Граждане Польши и иностранцы могут подать заявку на получение гранта по следующим условиям:

Быть зарегистрированными безработными в Городском центре занятости в Кракове.

Иметь «Индивидуальный план деятельности» (Indywidualny Plan Działania), составленный в Городском центре занятости и определяющий способ профессиональной активизации заявителя.

Не иметь отклоненных предложений по бирже труда в 2023-2024 годах без уважительных причин.

Иметь образование, квалификацию или опыт работы в сфере бизнеса, в которой планируется работать.

Заявление вместе с документами можно подать двумя способами по выбору:

Лично – в Городском центре занятости по адресу ul. Wąwozowa 34, кабинет 119 (Dziennik Podawczy), или в почтовый ящик перед входом в центр с надписью "Dziennik Podawczy". Поштою (курьєром) — по адресу Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ул. Вонвозова 34, 31−72 Краков.

Источник: UAinKrakow.pl.

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