В Одессе мужчина обидел ветеринара на протезах, потому что тот не мог встать, чтобы осмотреть его собаку.

В Одессе произошел досадный случай: посетитель ветеринарной клиники проявил грубость и оскорбил врача, ветерана Алексея Притула, потерявшего обе ноги во время боевых действий.

Об этом сам Алексей рассказал на своей странице в социальной сети.

В клинику обратился мужчина со своей собакой, которая попросила осмотреть животное. Однако, когда Алексей показал свои протезы и объяснил, почему не может подняться, посетитель начал его грубо оскорблять и ушел.

«Я понимаю, что юридически привлечь к ответственности этого "человека" крайне маловероятно. Ибо, напоминаю, быть уй***м в нашей стране не противозаконно. Но пусть станет известным", – отметил Алексей.

Он призвал распространять видео этого инцидента и использовать его в качестве примера трудностей, с которыми сталкиваются ветераны с инвалидностью, возвращаясь к повседневной жизни и работе.

"Со мной это, ну прям, одиночный случай. Пока. Но я прекрасно понимаю, что подобной сволочи вокруг тьма", - отметил он.

Стоит отметить, что в сентябре 2022 года во время наступления на Лиман Алексей Притула получил тяжелое ранение и потерял обе свои ноги. После реабилитации он встал на протезы и вернулся к гражданской работе.

"Я уже знаю его имя и все остальное", - добавил Алексей Притула.

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