Украинцам рассказали, когда графики исключений света могут быть ослаблены.

В Украине графики отключений электроэнергии будут облегчены, заявили в "Укрэнерго". Это ожидается после 20 числа июля.

Юрий Бойко, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго", сообщил об этом в эфире "Первого", согласно информации РБК-Украина . Он отметил: "До 20-х чисел июля ситуация будет оставаться примерно на текущем уровне. С 20-х чисел июля мы планируем завершить ремонт ряда установок, что увеличит мощность и приведет к значительному смягчению графиков отключений".

Бойко также отметил, что после 20-х чисел июля дефицит электроэнергии все еще будет оставаться.

"Конечно, дефицит сохранится, но он будет значительно меньше, чем на сегодняшний день", - добавил он.

Веерные отключения электроэнергии были восстановлены в Украине из-за усиления вражеских атак со стороны РФ.

Напомним, что эксперт по ЖКХ Олег Попенко заявил , что в последующие месяцы ситуация с отключениями света, может, и улучшится, но не глобально, и дал совет украинцам на зиму. Как утверждает он, единственное, что спасет украинцев, живущих в многоквартирном доме выше 5 этажей, это покупка зарядного устройства типа EcoFlow, BLUETTI и т.п., которое необходимо установить в насосном отделении для подачи электроэнергии, тепло, горячей, холодной воды во время выключений зимой.

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