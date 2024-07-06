Для столичной школы будет построено противорадиационное укрытие, стоимость которого превысит 120 миллионов гривен.

Управление образования Голосеевского района Киева объявило тендер на строительство сооружения двойного назначения, которое будет выполнять функцию противорадиационного укрытия. Соответствующая информация опубликована на портале "Комментарии" со ссылкой на тендер, размещенный на платформе Prozorro. Строительство объекта предусмотрено для специализированной школы I-III ступеней с углубленным изучением английского языка № 44, расположенного по адресу ул. Жилянская, 46, Голосеевский, Киев.

Согласно тендерной документации, планируется выполнить ряд работ, в том числе роторное бурение скважин, демонтаж бортовых камней на бетонной основе, гидроизоляцию стен, утепление фасадов, установку лестниц, прокладку трубопроводов и воздуховодов, кладку внутренних стен из керамического кирпича и другие строительные работы. Также предусмотрено благоустройство и озеленение территории, включая подготовку почвы для создания газонов с внесением растительного грунта слоем 15 см и высева многолетних трав.

В целом планируется выполнить 831 наименование работ и затрат. Ожидаемая общая стоимость проекта составляет 122,62 млн гривен. Завершение строительства намечено на 1 ноября 2025 года. Тендер обнародован 2 июля 2024 года, а конечный срок подачи предложений – 17 июля 2024 года. Аукцион начнется 17 июля 2024 года.

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