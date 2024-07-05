Победительница шоу "Зважені та щасливі" Юлия Науменко предложила рецепт вкусной и полезной запеканки с яблоками и творогом, которая заменит шарлотку.

Победительница проекта "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусную и диетическую яблочную шарлотку с творогом.

"Обязательно попробуйте", – советует победительница "Зважені та щасливі".

Для приготовления вкуснейшей яблочной шарлотки с творогом звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко берет следующие ингредиенты (в расчете на две порции):

яйца – 2 шт.

перемолотая плющенная овсянка (или рисовая мука) – 20 г в сухом виде

яблоко зеленое – 150 г

творог мягкий – 100 г

разрыхлитель – на кончике ножа

корица – по вкусу

мед - 2 ч.л.

Яблоки для шарлотки звезда "Зважені та щасливі" нарезает кубиками. Чистить от кожуры их не нужно, просто удаляем сердцевину.

Для теста сперва размешиваем яйца с медом до появления пены. Далее добавляем к яичной массе перемолотую овсянку или рисовую муку, а также разрыхлитель, перемешиваем все до однородности.

В тесто добавляем корицу, творог, нарезанное яблоко и снова все перемешиваем.

В форму, смазанную оливковым маслом, выливаем готовое тесто с яблоками и творогом, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут – и шарлотка готова. Звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко добавила, что также это блюдо можно готовить в микроволновке, или же на сухой сковороде в виде блинов.

Готовую шарлотку делим пополам и получаем две порции, которые станут идеальными вариантами перекуса или десерта.

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