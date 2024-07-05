Финалистка проекта "Мастер Шеф - 12" Виктория Науменко на своей странице в Instagram показала, как приготовить вкуснейшую окрошку с заливкой на основе кваса.

Для приготовления окрошки "Мастер Шеф" Виктория Науменко берет:

картофель вареный - 350 г

зелень - 100 г

зеленый лук

вареные куриные яйца – 2 шт.

огурцы

мясо копченое

редис

Для заливки нам понадобится:

сметана - 50 г

соль и перец – по вкусу

горчица – 2 ч.л.

желтки яичные – 2 шт.

квас светлый – 500 мл

"Именно на настоящем живом квасе, и поверьте, если хоть раз попробуете, больше не сможете отказаться от этого вкуса", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Вареный картофель, яичные белки, копченое мясо, огурец, редис, зеленый лук и зелень мелко нарезаем и складываем в горшок или другую посудину.

Для заливки звезда "Мастер Шеф" Виктория Науменко растирает в ступке яичные желтки со сметаной, горчицей, солью и перцем. В конце добавляем квас и регулируем консистенцию по своему вкусу. Добавляем заливку в окрошку, перемешиваем и наслаждаемся. По желанию можно добавить больше кваса, чтобы окрошка имела более жидкую консистенцию.

"А вот вам и лайфхак: предварительно я заморозила квас вместе с зеленью и добавила в окрошку, тем самым охладила суп, и это, поверьте, по вкусу безупречно", – добавила "Мастер Шеф" Виктория Науменко.

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