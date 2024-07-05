На этот раз судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram показал, как приготовить сочные голени индейки в яблочном соусе барбекю.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- голени индейки – 2 кг (2-3 шт.)
- соль – 18 г
- паприка, молотый кориандр, черный перец
- горчица, растительное масло
Для яблочного соуса барбекю нам понадобится:
- яблочный сок – 300 г
- кетчуп – 180 г
- уксус яблочный – 50 г
- сахар – 50 г
- соль, сухой чеснок, чили, паприка
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский заранее маринует мясо: делает на индюшиных голенях проколы ножом, добавляет соль, специи, немного горчицы, растительного масла и хорошо смазывает ножки этой смесью. Накрываем и отправляем мариноваться в холодильник, лучше на ночь.
Чтобы приготовить соус, в сотейнике или сковороде "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает яблочный сок, кетчуп, уксус, сахар, соль, специи и просто доводит до кипения.
Замаринованные голени обжариваем со всех сторон на среднем огне. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает голени соусом, готовит еще 3-4 минуты, а затем кладет на лист пергамента, добавляет соус, заворачивает в пергамент и фольгу и оставляет томиться на малом огне 1,5 часа.
Готовые голени достаем из фольги и пергамента, еще немного подрумяниваем на малом огне, щедро смазывая соусом еще несколько раз.
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