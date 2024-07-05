Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил украинцам оригинальный и очень вкусный рецепт мяса на замену обычному шашлыку.

На этот раз судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский у себя в Instagram показал, как приготовить сочные голени индейки в яблочном соусе барбекю.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

голени индейки – 2 кг (2-3 шт.)

соль – 18 г

паприка, молотый кориандр, черный перец

горчица, растительное масло

Для яблочного соуса барбекю нам понадобится:

яблочный сок – 300 г

кетчуп – 180 г

уксус яблочный – 50 г

сахар – 50 г

соль, сухой чеснок, чили, паприка

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский заранее маринует мясо: делает на индюшиных голенях проколы ножом, добавляет соль, специи, немного горчицы, растительного масла и хорошо смазывает ножки этой смесью. Накрываем и отправляем мариноваться в холодильник, лучше на ночь.

Чтобы приготовить соус, в сотейнике или сковороде "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает яблочный сок, кетчуп, уксус, сахар, соль, специи и просто доводит до кипения.

Замаринованные голени обжариваем со всех сторон на среднем огне. Далее "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает голени соусом, готовит еще 3-4 минуты, а затем кладет на лист пергамента, добавляет соус, заворачивает в пергамент и фольгу и оставляет томиться на малом огне 1,5 часа.

Готовые голени достаем из фольги и пергамента, еще немного подрумяниваем на малом огне, щедро смазывая соусом еще несколько раз.

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