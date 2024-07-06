Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар Владимир Ярославский рассказал, как сделать знаменитые одесские биточки из рыбы.
Ингредиенты:
- тюлька (свежая или свежемороженая) — 1 кг
- яйца — 2 больших
- мука — 2 ст.л. с горкой
- зеленый лук (белая часть) — 0,5 пучка
- петрушка и укроп — 0,5 пучка
- соль и перец — по вкусу
- растительное масло для жарки
- сметана — 1 ст.л.
Приготовление:
Очистите тюльку, оторвав голову каждой рыбки вместе с кишечником, затем осторожно удалите позвоночник. Промойте филе рыбок, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
В филе добавьте яйца, мелко нарезанный зеленый лук, петрушку и укроп. Добавьте муку, соль, перец, любимые специи по вкусу и ложку сметаны для нежности, поделился "Мастер Шеф" Ярославский. Тщательно перемешайте.
Сформируйте из подготовленного фарша небольшие биточки. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте биточки с обеих сторон до золотистой корочки, рассказал "Мастер Шеф" Ярославский.
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