Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась в сети рецептом особенного соленого кекса.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым вариантом легкого перекуса - соленого кекса. Он готовится не со сладостями, а с грибами и курицей, что делает его таким пикантным.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.

лук — 1 большой

шампиньоны — 200 г

куриное филе — 400 г

яйца — 4 шт.

сметана 10% — 200 г

соль и перец — по вкусу

мука — 120 г

разрыхлитель — 8 г

растительное масло для жарки

сливочное масло для смазки формы

Приготовление:

Нарежьте лук, кабачок, грибы и куриное филе небольшими кусочками.Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, делится "Мастер Шеф" Глинская.

Добавьте курицу и кабачок, приправьте солью и перцем. Жарьте ещё примерно 5 минут. Отложите начинку, чтобы она немного остыла, и слейте лишнюю жидкость.

Смешайте яйца и сметану до однородности. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, снова вымешайте до однородности. Смешайте готовое тесто с остывшей начинкой.

"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее возьмите форму размером 24х24 см. Застелите дно формы пергаментом, а бортики смажьте сливочным маслом.

Равномерно выложите смесь для кекса в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.

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