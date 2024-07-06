Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым вариантом легкого перекуса - соленого кекса. Он готовится не со сладостями, а с грибами и курицей, что делает его таким пикантным.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.
- лук — 1 большой
- шампиньоны — 200 г
- куриное филе — 400 г
- яйца — 4 шт.
- сметана 10% — 200 г
- соль и перец — по вкусу
- мука — 120 г
- разрыхлитель — 8 г
- растительное масло для жарки
- сливочное масло для смазки формы
Приготовление:
Нарежьте лук, кабачок, грибы и куриное филе небольшими кусочками.Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук и грибы до золотистого цвета, делится "Мастер Шеф" Глинская.
Добавьте курицу и кабачок, приправьте солью и перцем. Жарьте ещё примерно 5 минут. Отложите начинку, чтобы она немного остыла, и слейте лишнюю жидкость.
Смешайте яйца и сметану до однородности. Добавьте муку, разрыхлитель и соль, снова вымешайте до однородности. Смешайте готовое тесто с остывшей начинкой.
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее возьмите форму размером 24х24 см. Застелите дно формы пергаментом, а бортики смажьте сливочным маслом.
Равномерно выложите смесь для кекса в подготовленную форму. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут, советует "Мастер Шеф" Глинская.
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