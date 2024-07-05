Женщина сопротивлялась, ее задержали и доставили в пограничное подразделение, где составили протокол об административном правонарушении.

В Закарпатье возник конфликт между женщиной-водителем и сотрудниками ГПСУ. Водитель не хотела стоять в очереди, как все остальные автомобили, и возмутилась, когда ее попросили соблюдать правила. Об этом у себя в Telegram сообщил журналист Виталий Глагол.

По его словам, женщина возвращалась с родственниками по отдыху и решила объехать очередь в блокпост. Она заявила, что ребенку в машине вроде бы стало плохо.

Сотрудники ГПСУ остановили машину и заставили женщину стать в очередь. Однако она решила не ждать и уехала по делам. Пограничники отправились за ней, остановили авто и вытащили женщину из машины. Это привело к началу потасовки.

В ГПСУ также прокомментировали инцидент. Сотрудники ГПСУ рассказали, что остановили машину и заставили нарушителей стать в очередь. Впрочем, женщина решила не ждать, а просто ехать дальше. За ней отправились работники ГПСУ, остановили и вытащили из машины, а затем вспыхнул конфликт. Женщина вела себя грубо и свысока, используя нецензурную лексику и грязную брань.

"Пообщавшись с другими свидетелями данной ситуации могу сказать, что ситуация не в полной мере отвечает тому, что в социальных сетях написала Ольга", - прокомментировали в ГПСУ.

Несмотря на то, что женщина сопротивлялась, ее задержали и доставили в пограничное подразделение, где составили протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП.

В ГПСУ отмечают, что с целью осуществления проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов при обеспечении мер правового режима военного положения установлен ряд контрольных постов для выполнения служебных задач военнослужащими Госпогранслужбы.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.