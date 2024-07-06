На Львовщине врач подделала документы 41 раз с 2017 по 2019 годы.

Николаевский районный суд Львовской области признал Зоряну Василишин виновной в мошенничестве и подделке документов, однако закрыл дело по истечении сроков давности. Согласно приговору , с 2017 по 2019 годы обвиняемая фальсифицировала документы о количестве рабочих смен медработников. Полиция выяснила, что незаконно получила 31 тыс. грн зарплаты.

Из материалов дела следует, что Зоряна Василишин, работающая старшей фельдшеркой пункта экстренной медицинской помощи в Новом Роздоле, подделывала табели учета рабочего времени. Лишние часы работы в течение 2017-2019 годов она добавляла себе и коллегам. Первый случай зафиксирован в феврале 2017 года, когда Василишин отчиталась, что ее коллега работала с 1 по 3 февраля, тогда как она была за границей. Всего известен 41 случай фальсификации документов о работе. Благодаря этому фельдшер незаконно получила 31 тыс. грн зарплаты.

В суде Василишин частично признала вину в нескольких эпизодах подделки документов. Но во время допроса 5 марта 2024 года полностью отвергла обвинения, заявив, что работает более 23 лет без всяких выговоров. По словам обвиняемой, у нее не было должностной инструкции, а табели подавала по срочным просьбам отдела кадров и бухгалтерии для своевременной выплаты зарплат. Василишин также отметила, что не знала, когда кто работал, ведь не имел полномочий вести учет работы других врачей.

На суде коллега обвиняемой заявила, что Зоряна Василишин не соблюдала график работы, без причины покидала место работы и подделывала информацию о выездах на вызовы. Это подтвердил и водитель скорой помощи. Еще один врач рассказала, что обвиняемая не выходила на работу, потому что в это время работала стоматологом в частной клинике. В общей сложности десять врачей подтвердили вину Зоряны Василишин, тогда как восемь работников встали в ее защиту. Суд считает, что их показания не опровергают вину обвиняемой.

Судья Андрей Головатый признал Зоряну Василишин виновной в мошенничестве (ч. 1, ч. 2 ст. 190 УКУ) и подделке документов (ч. 2, ч. 3 ст. 358 УКУ), но освободил от наказания по истечении срока давности. Обвиняемая должна оплатить 4,5 грн за судебные экспертизы. Приговор можно оспорить во Львовском апелляционном суде.

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