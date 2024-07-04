В Верховной Раде планируется предоставить право на отсрочку еще одной категории военнообязанных.

Народный депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной Раде обсуждается возможность предоставления отсрочки еще одной категории военнообязанных. В частности, речь идет о "неполнородных братьях и сестрах" погибших или без вести пропавших защитников.

Об этом Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

На кого распространится отсрочка от мобилизации

"В настоящее время в законе о мобилизации указана только категория "полнородный брат или сестра". Предлагаю исправить эту несправедливость и включить также "неполнородных братьев и сестер", - отметил Гончаренко.

Депутаты предлагают внести изменения в закон о мобилизации, расширив перечень военнообязанных, чьи близкие родственники, как полнородные, так и неполнородные братья и сестры, погибли или пропали без вести во время боевых действий для предоставления им отсрочки от мобилизации.

На официальном сайте Верховной Рады уточняется, что законопроект №11391 был зарегистрирован во вторник, 2 июля.

Кто и как может получить отсрочку от призыва на военную службу

Напомним, что вступивший в силу 18 мая закон о мобилизации изменил правила получения отсрочки от военной службы для военнообязанных. В связи с понижением призывного возраста с 27 до 25 лет право на отсрочку потеряли мужчины в возрасте 25 и 26 лет. В то же время право на отсрочку имеют 12 категорий граждан.

Для получения отсрочки необходимо подать заявление в комиссию при ТЦК, добавив документы, подтверждающие право на увольнение. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме.

Отметим, что военнообязанный, близкий родственник которого принимал участие в боевых действиях и пропал без вести, имеет право на автоматическую отсрочку от мобилизации.

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