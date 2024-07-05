Зима для украинцев будет "непростой" с отключениями света - проблемы будут случаться в ряде ситуаций.

Согласно прогнозам "Укрэнерго", ситуация с электроэнергией будет реально зависеть от различных факторов, причиной главного из которых станут обстрелы и их масштаб. Появились разные прогнозы, что ждет украинцев зимой 2025 года.

По оценке генерального директора Yasno, Сергея Коваленко, согласно его основному прогнозу, украинцы могут ожидать до 12 часов отключений электроснабжения зимой, а по оптимистическому сценарию - от 5 до 6 часов. Он также подчеркнул необходимость реалистических прогнозов в конце августа. По его предположениям, в зимний период у энергосистемы может быть дефицит энергии на уровне 30-35%.

В конце июня генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о сложной зиме и привел два сценария на зиму 2025 года: пессимистический и оптимистичный. Даже по более благоприятному сценарию отключения электроснабжения нельзя избежать.

"Пессимистический сценарий предполагает продолжение массированных обстрелов, в результате чего выйдут из строя определенные объекты энергетики. В таком случае зимой будет несколько меньше доступной генерации, чем предусмотрено нашим базовым планом. В то же время оптимистический сценарий предполагает, что удачных обстрелов врага не будет или их будет немного , и удастся восстановить больше объектов энергетики, чем мы ожидаем по базовому плану. Тогда отключения будут поменьше", - отметил руководитель "Укрэнерго".

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, существует вероятность, что в Украине зимой не будет блекаутов.

"Шансы на сохранение целостности энергосистемы, даже в случае продолжения ударов со стороны России этой зимой, очень высоки. Вероятность того, что блекаута не будет, по моему мнению, значительно превышает 90%", - отметил Омельченко.

Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, негативно оценил перспективы на зиму, предупредив о трудностях с отоплением квартир в многоэтажках из-за ежедневных отключений электроснабжения, особенно для домов, имеющих более 9 этажей.

Алексей Кучеренко, народный депутат, выразил возмущение возможными проблемами не только с теплом, но и с водоснабжением зимой. Он объяснил, что без электричества насосы не могут доставлять воду на верхние этажи домов.

Источник: ТСН.

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