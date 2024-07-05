В некоторых случаях в Украине граждане могут получать компенсационные доплаты к пенсии, если их пенсия не достигает средней заработной платы в стране за 2020 год, что составляет 10,34 тысяч гривен. Такие выплаты предоставляются лицам, превышавшим возраст 70 лет. Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В осенний период 2021 года был осуществлен перерасчет пенсий для лиц, исполнивших 75 лет и старше. В результате, пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет была назначена компенсационная выплата в размере до 400 гривен, которая прилагается к их пенсии.

Также с 1 октября 2022 начали выплачивать повышение пенсий для лиц в возрасте от 70 до 75 лет. Размер этой надбавки составляет 300 гривен.

Согласно обновлениям и решениям правительства, лицам в возрасте 70 лет и старше, чья месячная пенсия вместе со всеми надбавками и доплатами не достигает средней зарплаты в Украине за 2020 год (10,34 тысячи гривен), назначают ежемесячную компенсационную выплату в следующих размерах:

Людям старше 80 лет - до 570 гривен;

Людям в возрасте от 75 до 80 лет – до 456 гривен;

Людям в возрасте от 70 до 75 лет – до 300 гривен.

Однако важно уточнить, что эти выплаты не прилагаются непосредственно к пенсиям по достижении 75 лет. Например, лицо, уже получающее 300 гривен, получит только разницу между 300 и 456 гривен после достижения 75 лет. Таким образом, пенсия по достижении 75 лет увеличится на 156 гривен, как пояснила представительница Пенсионного фонда Украины.

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